الدماطي والجارحي يؤديان مناسك العمرة.. صور

حرص عضوا مجلس إدارة الأهلي محمد الدماطي ومحمد الجارحي على أداء مناسك العمرة .



ونشر محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة صور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك برفقة محمد الدماطي خلال اجاء العمرة.



وتواجد الثنائي في إجتماع مجلس إدارة الاهلي امس والذي أصدر قرارا برفض استكمال مسابقة الدورى حال تاجيلها إلي ما بعد بطولة أمم أفريقيا.