مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض انتحار شاب فى أبو المطامير

يكثف رجال مباحث البحيرة جهودهم لكشف غموض انتحار شاب مقيم بأبو المطامير، بشنق نفسه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو المطامير المركزى تحت تصرف النيابة.



كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوصول حمدي. س .م -١٧ سنة- للمستشفى المركزى جثة هامدة وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين قيام المتوفى بالانتحار وشنق نفسه في منزله.



وعلى الفور وجه اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الحادث وكشف ملابساته بمشاركة المقدم ماجد الحبشى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير.