البرنسيسة بيسة الحلقة 20 .. الاحتفال بخطوبة مي عز الدين

شهدت الحلقة 20 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين انتهاء الاحتفال بخطوبة بيسة" – مي عز الدين و"كاظم"، وتغادر "شويكا" – بوسى – الحارة وتترك ابنها مع "مرعى" حجاج عبد العظيم، و"بيسة".



بيسة اصطحبت كاظم إلى استوديو التصوير لالتقاط صور الخطوبة وارتدت فستانا أحمر، وبعد ذهاب بيسة إلى المدرسة تخبر كل المدرسين فى المدرسة بخطوبتها إلى كاظم وسط ذهول الجميع وتوزع عليهم الحلويات.



مسلسل البرنسيسة بيسة يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.