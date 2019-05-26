رئيس مجلس الوصاية.. حكاية رجل المهام الرسمية عندما كان الملك فاروق صغير السن.. صور

كشف د.ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، عن أحد الجوانب المهمة في حياة الأمير محمد علي توفيق صاحب قصر المنيل.



وقال إنه عندما توفي الملك فؤاد عام 1936، كان إبنه فاروق يبلغ من العمر أنذاك 16 عاما فقط، وكان يدرس في أكاديمية عسكرية في إنجلترا، وبعد رجوع فاروق مسرعا إلي مصر بعد وفاة والده، أصبح الأمير محمد علي توفيق رئيسا لمجلس الوصاية علي الملك فاروق الضغير سنا حينها.



كما ضم المجلس أيضا عزيز عزت باشا وزير خارجية سابق ومتزوج من بهية هانم يكن وهي إبنة عم الملك فاروق الأول، وشريف صبري باشا خال الملك فاروق، وأدي مجلس الوصاية اليمين الدستورية رسميا في 8 مايو 1936 أمام البرلمان، وتولي الملك فاروق الأول سلطاته الدستورية الكاملة عند بلوغه 18 سنة حسب التقويم الهجري وكان ذلك في 29 مايو 1937.



وفي مايو 1937 مثل الأمير محمد علي توفيق مصر والسودان خلال مراسم تتويج الملك جورج السادس للمملكة المتحدة وبريطانيا العظمي بصفته رئيسا لمجلس الوصاية، وطوال فترة حكم الملك فاروق، وبصفته عميدا للعائلة المالكة، كان الأمير محمد علي توفيق رئيسا لمجلس البلاط الملكي الذي لعب دورا سياسيا هاما.



ومن أبرز الصور في معرض "أفندينا" حاليا في القصر، صورة خاصة من أرشيف الأمير عباس حلمي ويظهر فيها الأمير محمد علي توفيق في افتتاح البرلمان المصري عام 1936، ومجموعة صور للأمير يظهر فيها مستقبلًا كبار الشخصيات الأجنبية في قصره.



وصورة أخرى للأمير مع إسماعيل صدقي باشا رئيس البرلمان في فترة الملك فؤاد، وصورة مع طاهر باشا الذي تم تعيينه في اللجنة الأولمبية وبقي بها عضوًا حتي عام 1952 ومول حضور أوركسترا برلين السيمفوني مرتين في مصر، وصورة بصحبة الأمير ابراهيم حلمي عالم وخبير الأدب واللغة العربية.