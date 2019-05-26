محمود عويس والد الحالات الثلاث التي تبناها الرئيس لـ صدى البلد: الريس قالي ماتخفش ولادك ولادي.. فيديو وصور

أضاف: "لظروف أبنائي المرضية اعتذرت عن حضور الأبناء وذهبت أنا وزوجتي فقط وإلى الآن وبعدما قابلنا الرئيس وتناولنا الإفطار معه لم نصدق أنفسنا وكأننا في حلم حتى الآن". وتابع: "الرئيس استمع إلى مشكلتي ومشكلة أبنائي بنفسه وطلب مني إحضارهم ووعد بتكفل علاجهم والتواصل معي أول بأول حتى يتم شفاؤهم إن شاء الله".



وأردف محمود قائلا: "مهما أوصف من مشاعر تجاه الرئيس لم أعطه حقه فلم أكن أتخيل أن يكون بتلك البساطة والإنسانية والروح السمحة".



وأختتم محمود وأنا داخل علي مائدة الإفطار مسرعا أنا وزوجتي لكي نتشرف برؤية الرئيس فوجئت به بنفسه في استقبالنا وكنت غير مصدق عيناي فتراجعت خطوة للوراء من هول الموقف فطلب مني الريس التقدم وسلم علي وعلي زوجتي ورحب بنا ترحابا كبيرا.



وأضاف " الأب" لم أنس همس الرئيس في أذني مطمئنا لي ولزوجتي قائلا لي بالحرف "متخفش ولادك ولادي".



ووعدنا بمتابعة حالة أطفالي في أحد مستشفيات القوات المسلحة حتي يتم شفاؤهم بإذن الله وبالفعل تم حجز أبنائي بالمستشفي الكبير وتتم معاملتنا أفضل معاملة ممكن إنسان يتخيلها، كما أن طاقم الأطباء والتمريض يقومون بواجبهم علي أكمل وجه وتقديم خدمة كما لو كانت في أوروبا وأفضل.

