مهرجان الفيلم المغربي في وجدة يكرم شريف منير

تكرم الدورة الثامنة للمهرجان المغاربي للفيلم بوجدة الفنان شريف منير، خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو المقبل، على مسرح محمد السادس بمدنية وجدة المغربية، تحت رعاية الملك محمد السادس.



وأعلن منظمو المهرجان المغاربي لجنة التحكيم للدورة الثامنة، التي سيرأسها الناقد وأحد رموز السينما الجزائرية أحمد البجاوي، إلى جانب عضوية كل من السيناريست والمخرج والمنتج المغربي حسن بنجلون، والمخرجة والمنتجة التونسية سلمى بكار، والباحثة المغربية عائشة بلعربي، والمخرج الموريتاني عبد الرحمان لاهي.



وتتضمن الدورة الثامنة من المهرجان ثلاث ندوات تعالج قضايا غاية في الأهمية، بحضور لفيف من المختصين في المجالات المطروحة، حيث يدور محور الندوة الأولى المنظمة بشراكة مع جامعة محمد الأول بقاعة نداء السلام، حول (تأثير المرأة في السينما المغاربية) ويشارك فيها كل من عفاف زايد، وجواد سرغيني، وسعد الشرايبي، وباترسيا كاي، وسلمى بكار، وعائشة بلعربي، وخليل دامون.



وتتناول الندوة الثانية موضوعًا بعنوان (سينما الشتات وجاذبية السينما)، ويشارك في النقاش كل من نادية مفلاح، ورشيد بوشارب، وبدر مقري، أما الندوة الثالثة فتعالج موضوع (العلاقة بين السياحة والثقافة)، ويشارك في النقاش كل من رشيد دحماز، ورشيد نعيم، وجمال السنوسي، وسعيد أندام، وسعاد حسين.



كما تنظم الدورة الثامنة للمهرجان أربع ورشات مختصة بالمجال السينمائي، ستنطلق فعليا بداية من يوم الإثنين 10 يونيو المقبل، أي عشية الافتتاح الرسمي للمهرجان، وسيحتضنها مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة.



ويختتم المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة بحفل كبير توزع خلاله جوائز المسابقة، وذلك مساء السبت 15 يونيو المقبل في الثامنة مساء بمسرح محمد السادس بوجدة.