حسن شحاتة يقدم نصيحة إلى منتخب مصر قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا

حرص حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر على توجيه رسالة إلى لاعبي الفراعنة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو .



وقال شحاتة خلال استضافته على قناة تايم سبورت إن التركيز وعدم التهاون أهم شئ ومجموعة المنتخب سهلة ولكن لا بد من عدم الاتكال على ذلك".



وأضاف شحاته أن تغيير توقيت انطلاق بطولة أمم أفريقيا عما كانت عليه فى السابق صعب المهمة على منتخب مصر خاصة أن معظم اللاعبين انتهت من خوض دورياتها وأمامها وقت كاف للاستعداد للبطولة.