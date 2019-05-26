المالية تقترض 17 مليار جنيه من البنوك .. اليوم

تطرح وزارة المالية ظهر اليوم الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تقدر ب17 مليار جنيه.



قالت الوزارة عبر جدول عطاءات الخزانة الصادر عن البنك المركزي المصري إنها ستبيع أجل 91 يوما بقيمة 8.5 مليار جنيه وأجل 266 يوما بنفس مبلغ بيع الأجل الأول.



تسعى وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري الاقتراض من البنوك عبر عطاءات أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تقدر ب36.75 مليار جنيه، علي مدار 3 عطاءات أسبوعية.

