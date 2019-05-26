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برلمان

حزب الحرية ينظم أكبر حفل إفطار رمضاني في محافظة المنوفية

الأحد 26/مايو/2019 - 01:01 ص
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى ينظم اكبر حفل افطار رمضانى بمحافظة المنوفي
ماجدة بدوى
شهدت محافظة المنوفية أكبر حفل إفطار رمضاني جماعي نظمه حزب الحرية المصرى، وتم فيه توزيع جوائز على حفظة القرآن الكريم، وبحضور مندوبين من الأوقاف بالمحافظة وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد المستشار محمد عبد الباري، أمين عام حزب الحرية المصرى، فى كلمة له خلال الحفل، أن "حزب الحرية المصرى اصبح له رصيده الجماهيرى فى الشارع السياسى على مستوى محافظة المنوفية".

وأشار "عبد الباري"، إلى أن نهج الحزب واضح وصريح كما أعلنه الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى فى العديد من المناسبات وهو الوقوف بكل قوة خلف الدولة والقيادة الحكيمة للرئيس السيسي لمواجهة جميع التحديات والمخططات الشيطانية من قوى الإرهاب والشر والظلام وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

ووجه "عبد البارى" الشكر والتقدير لجميع قيادات وكوادر وشباب الحزب على مستوى جميع أمانات المراكز والمدن بمحافظة المنوفية مؤكدا استمرار حزب الحرية المصرى بالمحافظة فى التنسيق والتعاون الصادق مع محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس وجميع القيادات التنفيذية والشعبية على مستوى المحافظة.

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