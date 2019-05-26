لخطورتها على البيئة.. فرج عامر يطالب بوقف استخدام أكياس البلاسيتك في مصر

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوقف استخدام الأكياس البلاستيك لخطورتها علي البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.



وأكد النائب في بيان له، أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث أنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل وتنتهى كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق.



ولفت عامر، إلى أن حرق هذه الأكياس يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى وتدمر صحة الإنسان، كما أنه يدخل فى تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.