ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

لخطورتها على البيئة.. فرج عامر يطالب بوقف استخدام أكياس البلاسيتك في مصر

الأحد 26/مايو/2019 - 01:06 ص
فرج عامر يطالب بوقف
فرج عامر يطالب بوقف استخدام أكياس البلاسيتك في مصر
معتز الخصوصى
طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوقف استخدام الأكياس البلاستيك لخطورتها علي البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.

وأكد النائب في بيان له، أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث أنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل وتنتهى كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق.

ولفت عامر، إلى أن حرق هذه الأكياس يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى وتدمر صحة الإنسان، كما أنه يدخل فى تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.

موضوعات متعلقة

البيئة: بدء مبادرات الحد من استهلاك الاكياس البلاستيك منذ عام.. ومنظمة دولية: مصر تستهلك 12 مليار كيس سنويا ويمثل 6% من المخلفات.. وقرارات حاسمة لحظر استخدامها في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

مارسيلو: مدرب بازل كان يهدد محمد صلاح بسبب الصيام

علامات ليلة القدر .. معجزة تحدث في الشمس صبيحة ليلتها

تعليق غريب من إسرائيل على هطول الأمطار داخل الحرم المكي

أجيري: أتحمل مسؤولية اختياراتي لقائمة المنتخب.. وأحمد فتوح الأفضل

نشرة الحوادث الليلية.. طالبة تصور حبيبها عاريا .. ومأساة طفل شرم الشيخ وضبط قاتلى طبيب يمني

امتحانات أولى ثانوي .. تعليمات مهمة للطلاب قبل ساعات من اختبار الرياضيات

ads

كنت فاكرة السمك هياكله.. اعترافات صادمة لـ قاتلة طفلها بـ شرم الشيخ.. صور

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

تعليق غريب من إسرائيل على هطول الأمطار داخل الحرم المكي

مستبعد من المنتخب .. حسن شحاتة يكشف أفضل ظهير أيسر في مصر

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

بعد 13 سنة من خناقة حسن شحاته وميدو.. شوبير يكشف سرا جديدا عنها

درة القاهرة الجديدة.. الرحاب فى ثوب جديد.. هشام طلعت مصطفى يفاجئ سكانها بأخبار سارة ويرفع شعار الرحابيون أولا.. تطوير شامل فى الخدمات وافتتاحات متتالية خلال الفترة القادمة

فطسته فى الميه.. مأساة طفل شرم الشيخ..ابوه كان عايز يكتبه باسم مراته التانية وامه قتلته .. صور

تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

شوبير يحرج سيف زاهر على الهواء

هذه المحافظات شديدة الحرارة غدا.. اعرف حالة الطقس المتوقعة

الحريم بتشتغل أحسن منك.. قاتل كاهن كنيسة شبرا: قتلته بعد ما عايرني.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

في حفل إفطارها السنوي.. محبي مصر تكرم 1000 يتيم.. فيديو وصور

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور