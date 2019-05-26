ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي 2019

شهدت نتائج تصنيف "Leiden" الهولندي تواجد 5 جامعات مصرية من بين 963 جامعة عالمية، لتواصل الجامعات المصرية سعيها الدائم نحو التقدم والارتقاء بالمستوى التعليمي في أكبر عدد من التصنيفات الدولية.



* احتلت جامعة القاهرة المركز الأول مصريا و341 عالميًا، بعدما نشرت 194 بحثًا.



*واحتلت جامعة عين شمس المركز الثاني مصريا و 582 عالميًا، بعدما نشرت 105 بحثًا.



*بينما احتلت جامعة المنصورة المركز الثالث مصريا و 681 عالميًا، بعدما نشرت 97 بحثًا،



*و جامعة الإسكندرية احتلت المركز الرابع مصريا و730 عالميًا، بعدما نشرت 91 بحثًا



*وجامعة الزقازيق المركز الخامس مصريا و 834 عالميًا بعدما نشرت 72 بحثًا.