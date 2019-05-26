لسد العجز فى المدارس.. برلماني يطالب الحكومة بتجديد عقود المعلمين المؤقتين

أكد الدكتور حسين غيتة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مطالب المعلمين المؤقتين بتجديد عقودهم، مستحقة ويجب أن تعمل الحكومة ووزارة التعليم على تلبيتها خاصة مع احتياج الوزارة هؤلاء المعلمين لسد العجز في المدارس على مستوى المحافظات.



وأشار غيته، في بيان له، إلى أن هؤلاء المعلمين نفذوا اختبارات وقاموا بإجراءات عديدة قبل استلامهم العمل، ورغم ذلك لم يقضوا فيه إلا شهرين بمرتب منخفض، مما يتطلب تجديد عقودهم، لأنه حق لهم من ناحية ومن أخرى مصلحة لوزارة التربية والتعليم.



ولفت إلى اكتساب هؤلاء المعلمين خبرة التدريس خلال الفترة التي قضوها بالمنظومة، مما يؤكد ضرورة الاستعانة بهم في الفترة المقبل خاصة مع نية الوزارة إطلاق مسابقة أخرى.



وعلق النائب قائلا: "المعلمون المتعاقدون حوالي ستة وثلاثون ألفا بالإضافة إلى أسرهم وعائلاتهم، ولا يجوز بعد أن أصبح لهم مصدر رزق وترك أعمالهم الخاصة منذ أربعة أشهر لبدء تجهيز الأوراق والتقديم في المسابقة وخوض الاختبارات، أن يتم الاستغناء عنهم".