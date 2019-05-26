برلماني: يجب استغلال ثروات القارة الأفريقية بسواعد أبنائها

قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تعد أهم الدول المشاركة بيوم أفريقيا الذي يوافق يوم 25 مايو من كل عام، مؤكدا دور مصر الكبير في دعم حركات التحرر الإفريقية سابقا، ومساعدة الزعيم جمال عبد الناصر لهم وتوفير التدعيمات حتى ينالوا حريتهم والتخلص من الاستعمار الذي حاول بكل الطرق نهب ثروات هذه القارة.



وأشار السيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الاحتفال هذا العام مختلف عن الذي سبقه، مؤكدا أنه تم إعادة العلاقات مرة أخرى مع القارة السمراء بعد قطيعة استمرت فترة من الزمن، والتي كان لها تأثير سلبي على مختلف المجالات سواء سياسية أو اقتصادية وغيرها.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على العودة القوية لكثير من الدول الأفريقية، موضحًا أهمية استغلال الأفارقة ثرواتهم بأنفسهم والإستفادة منها من خلال سواعد أبنائها، قائلا: "يجب أن تكون ثروات أفريقيا للأفارقة نفسهم وليس للمستعمرين والمستغلين" .



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة بمناسبة يوم أفريقيا، حيث تحتفل دول القارة السمراء، 25 مايو من كل عام، بـ يوم أفريقيا وهو احتفال سنوي، يمثل يوم الحرية الأفريقي سابقًا، ويوم التحرير الأفريقي فى ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية المعروفة الآن باسم الاتحاد الأفريقي.