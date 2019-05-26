ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ماراثون الثانوية العامة.. تسليم خطابات الانتداب للمشاركين في الامتحانات اليوم

الأحد 26/مايو/2019 - 01:16 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
ياســـمين بدوي
تبدأ الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة بقطاعاتها الأربعة على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد 26 مايو 2019، في تسليم خطابات الانتداب للمشاركين في أعمال الامتحانات كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الامتحان والملاحظين والمعاونين وتقدير الدرجات.

وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات ، أن قرار البدء تسليم خطابات الندب يأتي استعدادًا لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، والذي من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من يوم السبت 8 يونيو 2019 ويستمر حتى الأربعاء 3 يوليو 2019.

وأشارت الادارة إلى أنه تم مراعاة عدم تكرار توزيع المعلم على ذات لجنة سير الامتحان التي شارك فيها بامتحانات العام الماضي وكذلك البعد الجغرافي بين لجان السير ومحل الإقامة حرصًا على توفير سبل الراحة للسادة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات ولضمان تحقيق الجودة المطلوبة والغاية المرجوة من العملية الامتحانية.

ترشيحاتنا

الله أكرم.. أجيري يتحدث باللغة العربية في أول لقاء على تايم سبورت

مفاجأة..أيمن يونس يقدم برنامجا على تايم سبورت في أمم أفريقيا

سيد عبدالحفيظ لـ اتحاد الكرة: الموسم استثنائي على الأهلي فقط

شوبير يحرج سيف زاهر على الهواء

مستبعد من المنتخب .. حسن شحاتة يكشف أفضل ظهير أيسر في مصر

أخطر رئيس في تاريخ البلاد.. ساندرز يطلب دعم الأمريكيين لإسقاط ترامب

ads

كنت فاكرة السمك هياكله.. اعترافات صادمة لـ قاتلة طفلها بـ شرم الشيخ.. صور

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

تعليق غريب من إسرائيل على هطول الأمطار داخل الحرم المكي

مستبعد من المنتخب .. حسن شحاتة يكشف أفضل ظهير أيسر في مصر

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

بعد 13 سنة من خناقة حسن شحاته وميدو.. شوبير يكشف سرا جديدا عنها

درة القاهرة الجديدة.. الرحاب فى ثوب جديد.. هشام طلعت مصطفى يفاجئ سكانها بأخبار سارة ويرفع شعار الرحابيون أولا.. تطوير شامل فى الخدمات وافتتاحات متتالية خلال الفترة القادمة

فطسته فى الميه.. مأساة طفل شرم الشيخ..ابوه كان عايز يكتبه باسم مراته التانية وامه قتلته .. صور

تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

شوبير يحرج سيف زاهر على الهواء

هذه المحافظات شديدة الحرارة غدا.. اعرف حالة الطقس المتوقعة

الحريم بتشتغل أحسن منك.. قاتل كاهن كنيسة شبرا: قتلته بعد ما عايرني.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

في حفل إفطارها السنوي.. محبي مصر تكرم 1000 يتيم.. فيديو وصور

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور