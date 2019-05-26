ماراثون الثانوية العامة.. تسليم خطابات الانتداب للمشاركين في الامتحانات اليوم

تبدأ الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة بقطاعاتها الأربعة على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد 26 مايو 2019، في تسليم خطابات الانتداب للمشاركين في أعمال الامتحانات كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الامتحان والملاحظين والمعاونين وتقدير الدرجات.



وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات ، أن قرار البدء تسليم خطابات الندب يأتي استعدادًا لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، والذي من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من يوم السبت 8 يونيو 2019 ويستمر حتى الأربعاء 3 يوليو 2019.



وأشارت الادارة إلى أنه تم مراعاة عدم تكرار توزيع المعلم على ذات لجنة سير الامتحان التي شارك فيها بامتحانات العام الماضي وكذلك البعد الجغرافي بين لجان السير ومحل الإقامة حرصًا على توفير سبل الراحة للسادة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات ولضمان تحقيق الجودة المطلوبة والغاية المرجوة من العملية الامتحانية.