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منوعات

احذر من شحن هاتفك في الأماكن العامة لهذا السبب

الأحد 26/مايو/2019 - 01:17 ص
صدى البلد
مريم صليب
رصدت الأجهزة الأمنية أكثر من حالة سرقة بيانات من الهواتف في الولايات المتحدة بسبب شحنها في الأماكن العامة.

وحسب ما ورد في "فوربس"، أن عددا كبيرا من الأشخاص يشحنون هواتفهم عن طريق usb في الاماكن العامة، أي يكون متصلا بجهاز الحاسب الآلى وبعض المخترقين يستغلون هذه الفترة في سرقة البيانات من صور وملفات من الهواتف ونسخها على الجهاز".

وحذرت الجهات الأمنية من تلك الجرائم التي تسببت في خسائر كثيرة وعمليات إبتزاز للأشخاص بسبب مساومتهم على البيانات.

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