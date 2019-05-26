سوزان نجم الدين تكشف تفاصيل وعكتها الصحية أثناء تصوير ابن أصول وحملة فرعون.. فيديو

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها تعرضت إلى وعكة صحية خلال تصوير مسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال، وفيلم " حملة فرعون".



وأضافت سوزان نجم الدين، في حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام سيرة الحبايب" على قناة " تن"، قائلة:" تعرضت لصدمة نفسية وعصبية، ولكنني تعافيت منها بشكل كامل، وتابعت تصوير المسلسل والفيلم بشكل طبيعي".



وتابعت: "كل صدمة أتعرض لها تقوم بتقويتي وتجعلني أفضل، وكل فرد يمتلك نقاط ضعف ونقاط قوية ولكني قوية بإيماني بالله وثقتي بنفسي وبعملي وإرادتي وتصميمي على النجاح".



وأكملت: "بدأت مسيرتي الفنية منذ الصف الثاني الجامعي عندما كان عمري 17 سنة ودخلت الوسط الفني عن طريق الصدفة".