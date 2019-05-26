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سوزان نجم الدين تكشف تفاصيل وعكتها الصحية أثناء تصوير ابن أصول وحملة فرعون.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 03:22 ص
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
هاني حسين
قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها تعرضت إلى وعكة صحية خلال تصوير مسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال، وفيلم " حملة فرعون".

وأضافت سوزان نجم الدين، في حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام سيرة الحبايب" على قناة " تن"، قائلة:" تعرضت لصدمة نفسية وعصبية، ولكنني تعافيت منها بشكل كامل، وتابعت تصوير المسلسل والفيلم بشكل طبيعي".

وتابعت: "كل صدمة أتعرض لها تقوم بتقويتي وتجعلني أفضل، وكل فرد يمتلك نقاط ضعف ونقاط قوية ولكني قوية بإيماني بالله وثقتي بنفسي وبعملي وإرادتي وتصميمي على النجاح".

وأكملت: "بدأت مسيرتي الفنية منذ الصف الثاني الجامعي عندما كان عمري 17 سنة ودخلت الوسط الفني عن طريق الصدفة".

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