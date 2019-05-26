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منوعات

اليوم ولدت من جديد.. لاعب برازيلي يزور الكعبة بعد إسلامه.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 01:12 ص
اللاعب البرازيلي
اللاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو في الكعبة
رحيم يسري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لاعب الاتحاد والهلال سابقا، البرازيلي سيرجيو ريكاردو، في الحرم المكي بعد أن أعلن إسلامه قبل أيام.

وأظهر مقطع فيديو ر ريكاردو وهو يعلن اعتناقه الدين الإسلامي بعد أن صلى الفجر، وتفاعل السعوديون مع المقطع بشكل واسع.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية مقطع فيديو للاعب سيرجيو من داخل الحرم المكي ويقول "أتيت هنا ولم أتخيل أني سأكون أمام الكعبة أبدا".

ويقول اللاعب البرازيلي إنه شعر بأن الله يعلم كل شيء وقادر على كل شيء، وتابع "45 عاما كنت تائها واليوم ولدت من جديد".

وتداول مغردون مقطعا لريكاردو داخل الحرم المكي لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان.

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