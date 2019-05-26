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مبعرفش أمثل.. سوزان نجم الدين: أنا راقصة باليه ودخلت المجال بالصدفة.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 01:04 ص
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
هاني حسين
قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها كانت راقصة باليه قبل دخولها مجال التمثيل ومن خلال المسرح دخلت بالصدفة.

وأضافت "نجم الدين " في حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " سيرة الحبايب" المذاع على قناة " تن"، قائلة:" أحب الرقص والعمل الاستعراضي الهادف وأريد استعراض فكرة معينة من خلال الرقص والموسيقى".

وتابعت:" أحب الفروسية والمغامرة، وفي الصف الثاني بالجامعة التحقت بفرقة المسرح، وأنا مش بعرف امثل ولكنني أستطيع تقمص الشخصية وتجسيدها، وأرفض الكثير من الأعمال لأنني لا اقتنع بالشخصية".

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