مبعرفش أمثل.. سوزان نجم الدين: أنا راقصة باليه ودخلت المجال بالصدفة.. فيديو

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها كانت راقصة باليه قبل دخولها مجال التمثيل ومن خلال المسرح دخلت بالصدفة.



وأضافت "نجم الدين " في حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " سيرة الحبايب" المذاع على قناة " تن"، قائلة:" أحب الرقص والعمل الاستعراضي الهادف وأريد استعراض فكرة معينة من خلال الرقص والموسيقى".



وتابعت:" أحب الفروسية والمغامرة، وفي الصف الثاني بالجامعة التحقت بفرقة المسرح، وأنا مش بعرف امثل ولكنني أستطيع تقمص الشخصية وتجسيدها، وأرفض الكثير من الأعمال لأنني لا اقتنع بالشخصية".

