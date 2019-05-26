توريد 570 ألفا و978 طن قمح لـ صوامع وشون الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة بلغ 570 ألفا و 978 طنا و 581 كيلو قمح منذ انطلاق موسم حصاد وحتي مساء أمس.



وأوضح "غراب"، فى بيان أمس، أنه تم الانتهاء من تجهيز ٥١ صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة علي مدار اليوم و تحديد ١٢نقطة تجميع بالإضافة إلي ٤نقط تابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي ، مؤكدًا أنه تم اعداد خطة متكاملة موضحا بها مساحات المنزرعة قمحا لكل قرية وتابع ومركز مع الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الاقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية لاحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ علي القمح المورد.



ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض للحفاظ علي المحصول من الإهدار والتلف مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحًا هذا العام تبلغ ٣٨٩ ألفا و ٦٩٠ فدانا.