محسن صلاح يشارك في حفل سحور نائب رئيس الحركة الوطنية

نظم المهندس أسامة الشاهد رجل الأعمال والنائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية حفل سحور بأحد الفنادق في وسط القاهرة.



حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة ونواب في البرلمان وقيادات حزب الحركة الوطنية المصرية.



وكان المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أبرز الحضور، واللواء رءوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، واللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس الحركة الوطنية المصرية.



كما حضر عدد من الإعلاميين، منهم الإعلامي أسامة كمال والاعلامي وائل الابراشي والكاتب الصحفي محمود نفادي مدير تحرير جريدة الجمهورية والكاتب الصحفي خالد العوامي نائب رئيس تحرير الاخبار المسائي والمتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية المصرية.



ومن النواب والسياسيين شارك النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب والنائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب والنائب احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والدكتور احمد الضبع الامين العام لحزب الحركة الوطنية والنائب عبد الإله عبد الحميد امين عام التنظيم وهشام الهرم الامين العام المساعد ومحمد عزمي امين شباب الجمهورية وحاتم الدالي عضو الهيئة العليا وهشام حسين امين عام الحزب بالجيزة .



وشارك ايضًا في حفل السحور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة الأسبق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق والدكتور سامح فريد وزير الصحة الاسبق واللواء سيد البرعي محافظ سوهاج الأسبق واللواء أحمد الخميسي سكرتير عام محافظ الدقهلية السابق.



كما شارك ايضًا عدد من رجال الأعمال أبرزهم أحمد دياب وعاصم أبو زيد وخالد أبو غنيمة ومحمد الحلوجي والمهندس أسامة طه وماجد المتيني.



ووجه المهندس أسامة الشاهد الشكر لكل الحضور، مشيرًا الي ان حفل السحور كان فرصة طيبة للتواصل واللقاء مع الأصدقاء وقضاء وقت ممتع في جو اجتماعي واسري بعيدًا عن ضغوطات والعمل والحياة اليومية.