الله أكرم.. أجيري يتحدث باللغة العربية في أول لقاء على تايم سبورت

داعب خافيير اجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، الاعلاميين احمد شوبير وسيف زاهر، ورد باللغة العربية على جملة "رمضان كريم" قائلا: " الله أكرم".



وقال "أجيري"، خلال تصريحاته على فضائية "تايم سبورت"، إن "اجواء رمضان في مصر يظهر بها بهجة غير عادية وفرحة وكأنها عيدً".



وأضاف أن ما يقدمه الجمهور المصري من حب وتشجيع يجعله دائما متفائلا للتواجد مع منتخب مصر والسعي لتحقيق بطولات.