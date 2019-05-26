ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الله أكرم.. أجيري يتحدث باللغة العربية في أول لقاء على تايم سبورت

الأحد 26/مايو/2019 - 01:02 ص
خافيير اجيري
خافيير اجيري
عمرو ابوبكر
داعب خافيير اجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، الاعلاميين احمد شوبير وسيف زاهر، ورد باللغة العربية على جملة "رمضان كريم" قائلا: " الله أكرم".

وقال "أجيري"، خلال تصريحاته على فضائية "تايم سبورت"، إن "اجواء رمضان في مصر يظهر بها بهجة غير عادية وفرحة وكأنها عيدً".

وأضاف أن ما يقدمه الجمهور المصري من حب وتشجيع يجعله دائما متفائلا للتواجد مع منتخب مصر والسعي لتحقيق بطولات.

ترشيحاتنا

مفاجأة..أيمن يونس يقدم برنامجا على تايم سبورت في أمم أفريقيا

كان عمرى 15 سنة.. سوزان نجم الدين: أنا أم حمادة هلال لهذا السبب.. فيديو

احذر من شحن هاتفك في الأماكن العامة لهذا السبب

رسالة خاصة من سيد عبد الحفيظ لـ الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

شاهد الظهور الأول لـ شوبير وسيف زاهر على قناة تايم سبورت

مستبعد من المنتخب .. حسن شحاتة يكشف أفضل ظهير أيسر في مصر

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

في حفل إفطارها السنوي.. محبي مصر تكرم 1000 يتيم.. فيديو وصور

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور