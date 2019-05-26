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رياضة

أجيري يكشف سبب اختياراته لقائمة المنتخب

الأحد 26/مايو/2019 - 01:00 ص
أجيري
أجيري
عمرو ابوبكر
أكد خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر، ان اختياراته لقائمة المنتخب كانت بناء على دراسة كبيرة لمجموعة اللاعبين الذين تم اختيارهم.

وأضاف اجيري خلال تصريحاته على فضائية تايم سبورت في ضيافة أحمد شوبير وسيف زاهر، أن كان من الضروري اختيار اللاعبين بحرص ودقة، وجاء ذلك بعد مشاهدة العديد من اللاعبين في الكثير من الأندية.

وأشار أجيري الى أنه، كان يعلم العديد من لاعبي الأهلي والزمالك ولكن لم يكن يشاهد لاعبي الأندية الأخرى ولكن بعد مشاهدتهم وجد العديد من اللاعبين الذين يستحقون الانضمام الى المنتخب، ولكن في الوقت الحالي الإختيارات هي الأفضل بالنسبة للجهاز الفني.

وتابع أجيري:" يوم 11-6-2019 سوف نقوم بتصفية اللاعبين الـ 25 الذين تم اختيارهم في القائمة الى 23 لاعبا لكي تكون القائمة مكتملة لخوض بطولة أفريقيا.

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