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حمادة هلال عن سوزان نجم الدين: لو ما كانتش أمي كنت اتجوزتها.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 01:09 ص
سوزان نجم الدين وحمادة
سوزان نجم الدين وحمادة هلال
هاني حسين
قال الفنان حمادة هلال، تعليقا على دور الفنانة سوزان نجم الدين في مسلسل «ابن اصول»،:" لو ما كانتش أمي كنت اتجوزتها".

وأضاف "هلال " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " سيرة الحبايب" المذاع على قناة " تن"، قائلا:" سوزان نجم الدين نجمة الشام وأدت دورها في المسلسل باتقان".

وتابع:" لم اشعر بالخوف من تأدية سوزان نجم الدين لدور الأم في المسلسل، لأن فكرة المسلسل قائمة على ضرورة أن تكون الأم صغيرة في السن وجميلة جدا".

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