حمادة هلال عن سوزان نجم الدين: لو ما كانتش أمي كنت اتجوزتها.. فيديو

قال الفنان حمادة هلال، تعليقا على دور الفنانة سوزان نجم الدين في مسلسل «ابن اصول»،:" لو ما كانتش أمي كنت اتجوزتها".



وأضاف "هلال " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " سيرة الحبايب" المذاع على قناة " تن"، قائلا:" سوزان نجم الدين نجمة الشام وأدت دورها في المسلسل باتقان".



وتابع:" لم اشعر بالخوف من تأدية سوزان نجم الدين لدور الأم في المسلسل، لأن فكرة المسلسل قائمة على ضرورة أن تكون الأم صغيرة في السن وجميلة جدا".

