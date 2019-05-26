أبرزهم محمد صلاح وهازارد ..5 لاعبين يشعلون سوق الانتقالات الصيفية



يعد البلجيكي أبرز اللاعبين التي تود أندية القارة العجوز الحصول على خدماتهم خلال الفترة المقبلة خصوصا مع تزايد اهتمام ريال مدريد لضم اللاعب لبداية موسم قوي بعد حصوله علي صفر بطولات هذا العام .



ولعل أبرز المشهد حينما كان يتوج هازارد بلقب أفضل لاعب في تشيلسي وطالبه الجمهور بالتوقيع علي عقد جديد الا انه ردساخر "اين القلم" وهذا ما زاد من احتمالية انتقاله الي ريال مدريد .



مبابي نجم باريس سان جيرمان



دخل ريال مدريد في مفاوضات شرسة للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي مبابي بعد الأداء القوي الذي قدمه على مدار السنتين الماضيتين مع صغر سنه ولتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وحسب الصحف العالمية فإن المفاوضات مستمرة بين الناديين الباريسي والاسباني ومن الممكن ان تحول القيمة المادي انضمام اللاعب الفرنسي لمدريد .



نيمار نجم باريس سان جيرمان



بعد ظهوره غير مرتاح مع فريق العاصمة الباريسي وتأكيدات الصحف رغبته للعودة للدوري الإسباني من بوابة ريال مدريد كحل لرحيل كريستيانو رونالدو وعودة الأرقام التهديفية بشكل قوي.



وحسب الصحف الإسبانية فإن ريال مدريد ينتظر خطوة واحدة من النجم البرازيلي للدخول مع النادي في مفاوضات قوية لضمه دون النظر للجانب المادي فقط عليه الاعلان عن رغبته للرحيل بشكل رسمي .



ماتياس دي ليخت نجم اياكس امستردام



خطف الهولندي دي لخت أنظار عشاق الساحرة المستديرة بعد الأداء القوي الذي ظهر به في بطولة دوري أبطال أوروبا والوصول إلى نصف نهائي البطولة .



ودخل فريق برشلونة وباريس سان جيرمان في صراع قوي للحصول علي خدمات الهولندي الشاب ومن المتوقع أن يحسب الكتالوني الصفقة .



محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول



أكدت تقارير الصحف الانجليزية اقتراب رحيل المصري محمد صلاح عن ليفربول للانضمام إلي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الاان الحديث رسميا متوقف بسبب نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الذي يلعبه الريدز أمام توتنهام .



ويسعى فريق ريال مدريد لترميم خط هجومه بعد رحيل نجمه الاول كريستيانو رونالدو وظهور خلل واضح في التهديف ويعد الفرعون المصري الافضل بعد حصوله علي هداف الدوري الانجليزي لعامين متتاليين.

مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا بدأت الأندية الأوروبية الكبيرة تتصارع على ضم أبرز المواهب بالقارة العجوز، حتى تتمكن من الاستمرار فى المنافسة على جميع البطولات محليًا وقاريًا.