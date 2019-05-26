في عيد ميلادها.. حكاية فنانة أبهرت الجميع في عصرها

شابة صغيرة تعشق الفن وتتألق على خشبة المسرح وتبهر المخرجين ويتهافت عليها المنتجين.. الفنانة عزيزة راشد، تلك الدؤوبة التي انبهر بها الجميع في عصرها، وانطلقت بسرعة كبيرة من معهد الفنون الجميلة.



ولدت عزيزة في 26 مايو عام 1946 والتحقت بمعهد الفنون الجميلة، إلا أنها كانت تميل إلى ممارسة الفنون بكل أنواعها، فاتجهت إلى المسرح والتقت المنتج والمخرج عبد القادر العايدي وعملا سويا، فكان بينهما التقارب الفني والفكري ليتزوجا ويكونا معا ثنائيا زوجيا وفنيا ناجحا، فقد أنتج لها عددا من الأعمال نقلتها إلى صفوف النجوم الشهيرة وأنجبا أميرة التي سارت فيما بعد على نهج أمها.



تألقت عزيزة راشد في العديد من الأعمال التليفزيونية منها الناس في كفر عسكر ودرب الطيب ودنيا والحقيقة والسراب ورجل الأقدار وللعدالة وجوه أخرى، وأوان الورد والفرار من الحب وليالي الحلمية وشارع المواردي والسيرة الهلالية والقاهرة والناس، وكان مسلسل العار آخر ظهور لها علي الشاشة المصرية، حيث اعتزلت الفن بصفة نهائية.