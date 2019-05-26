برلمانية: ذكرى يوم أفريقيا يلقي كثيرا من المسئوليات على دول القارة

قالت أنيسة حسونة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن 25 مايو يعد يوم هام يذكر دول القارة الأفريقية بذكري تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، مشيرة إلى أنه يلقي الكثير من المسئوليات علي دول القارة السمراء لمراجعة ما تحقق كل عام من اجل تحقيق التكامل بينهم.



وأكدت أنيسة حسونة، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن كلمة الرئيس السيسي تاتي في سياق رئاسة مصر هذا العام للإتحاد الأفريقي، موضحة أهمية دعم العلاقات بين الدول الإفريقية وبين مصر، فضلا عن تشجيع الإعلام للاهتمام بمثل هذه المناسبات لما لها من إيجابيات عديدة.



ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية إلي الجهود الكبيرة التي تبذل لتحقيق أهداف الدول الأفريقية المشتركة، من زيادة في التبادل التجاري والتكنولوجي وزيادة الإستثمارات والمشاريع الكبيرة وتمكين الشباب والاعتماد عليهم.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة بمناسبة يوم أفريقيا، حيث تحتفل دول القارة السمراء، 25 مايو من كل عام، بـ يوم أفريقيا وهو احتفال سنوي، يمثل يوم الحرية الأفريقي سابقًا، ويوم التحرير الأفريقي في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية المعروفة الآن باسم الاتحاد الأفريقي.