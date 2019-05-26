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برلمان

صناعة البرلمان: التوترات العالمية وراء انخفاض سعر الذهب

الأحد 26/مايو/2019 - 09:02 ص
ذهب
ذهب
حسن رضوان
علق سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، على انخفاض أسعار الذهب في محلات الصاغة بقيمة 3 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت 25 مايو 2019، ليلحق بركب الهبوط والتراجع الذي أصاب الدولار الأمريكي.

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن انخفاض الذهب يرجع إلى أمور عديدة ومنها التوترات العالمية بين أمريكا وإيران الفترة الماضية بجانب رفع أسهم البورصة، إضافة إلى تراجع سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة.

جدير بالذكر انخفاض أسعار الذهب فى محلات الصاغة بقيمة 3 جنيهات خلال نهاية تعاملات السبت 25 مايو 2019؛ ليلحق بركب الهبوط والتراجع الذى أصاب الدولار الأمريكي، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 602 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 518 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 690 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 4816 جنيها والسعر العالمي 1277 دولارا للأوقية.

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