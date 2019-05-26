ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أحمد مجدى يدعم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 04:22 ص
احمد مجدي
احمد مجدي
محمد بدران
حرص أحمد مجدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، على تقديم دعمه لنادي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية، والمقرر له اليوم الأحد على ملعب برج العرب.

كتب مجدي عبر حسابه الرسمي على "تويتر":‏ان شاء الله الكونفدرالية زمالكوية مصرية، كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين وكلنا ثقه فيهم، وواثقين إن شاء الله أنهم يفرحونا".

وكان الزمالك تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين، لأجل رفع الكأس على وملعب برج العرب، الذي سيشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع زملكاوي.
أحمد مجدى يدعم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

موضوعات متعلقة

قبل نهائي الكونفيدرالية.. لاعبو الزمالك يوجهون رسالة إلى مشجعي الفريق.. صور

أحمد مرتضى يوجه رسالة مؤثرة لوالده قبل نهائي الكونفدرالية

متحمسا للتعاقد معه.. جروس يشيد بأداء نجم فريق نهضة بركان

ياسمين الخطيب تبعث رسالة مشجعة للزمالك قبل مباراته مع نهضة بركان

الزمالك vs نهضة بركان .. كريستيان جروس يجهز مفاجأة لـ لابا كودجوا

حافلة الزمالك تغادر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق

ترشيحاتنا

أبرزهم محمد صلاح وهازارد ..5 لاعبين يشعلون سوق الانتقالات الصيفية

قاموا بتصويره عاريًا.. طالبة تستعين بـ 6 أشخاص لخطف زميلها بعد رفض أهله الزواج بها

شاهد.. استاد القاهرة في أبهى صوره قبل انطلاق أمم إفريقيا

صورة غامضة وبدون تعليق من محمد صلاح ..شاهد

بعد 13 سنة من خناقة حسن شحاته وميدو.. شوبير يكشف سرا جديدا عنها

ليفربول عن محمد صلاح: أنا بين جمهوري ملك

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور

فطسته فى الميه.. مأساة طفل شرم الشيخ..ابوه كان عايز يكتبه باسم مراته التانية وامه قتلته .. صور