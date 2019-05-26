أحمد مجدى يدعم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

حرص أحمد مجدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، على تقديم دعمه لنادي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية، والمقرر له اليوم الأحد على ملعب برج العرب.



كتب مجدي عبر حسابه الرسمي على "تويتر":‏ان شاء الله الكونفدرالية زمالكوية مصرية، كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين وكلنا ثقه فيهم، وواثقين إن شاء الله أنهم يفرحونا".



وكان الزمالك تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين، لأجل رفع الكأس على وملعب برج العرب، الذي سيشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع زملكاوي.

