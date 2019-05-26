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رياضة

أجيري: محمد صلاح يعطي أفضلية لمنتخب مصر في التتويج بأمم أفريقيا

الأحد 26/مايو/2019 - 01:20 ص
أجيري
أجيري
عمرو ابوبكر
أكد خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب الوطنى أن الفراعنة لديهم أفضلية بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بسبب إقامتها فى مصر خصوصا فى ظل وجود اللاعب المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى.

وأضاف أجيرى خلال تصريحاته على فضائية تايم سبورت في ضيافة أحمد شوبير وسيف زاهر أن الجهاز الفني يعرف كل لاعبى الدورى المصرى جيدا وحرصت على حضور 40 مباراة فى الملعب برفقة الجهاز المعاون".

وتابع مدرب منتخب مصر :" نحترم كل الآراء بالنسبة لاختيارات قائمة المنتخب بدأنا بـ 40 لاعبا ثم قمنا بتصفية العدد لـ 30 وأخيرا لـ25 فى القائمة الأولية".

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