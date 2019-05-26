الرئيس في ذكرى يوم أفريقيا: قارتنا تخطو بثبات نحو التنمية.. ونواب: 25 مايو يلقي كثيرا من المسئوليات على دول القارة.. ومصر في عهد السيسي استعادت دورها الريادي

أنيسة حسونة: ذكرى يوم أفريقيا يلقي كثيرا من المسئوليات علي دول القارة

عمرو غلاب: مصر فى عهد السيسي استعادت دورها الريادي في القارة السمراء

حسن السيد يؤكد على أهمية استغلال ثروات القارة الأفريقية بسواعد أبنائها

تحتفل القارة السمراء اليوم بالذكرى الـ 56 ليوم أفريقيا، وهو احتفال يقام يوم 25 مايو من كل عام، عرف سابقا بيوم الحرية الأفريقي ويوم التحرير الأفريقي في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية وهو الاتحاد الأفريقي حاليا.وألقى الرئيس السيسي كلمته خلال هذه المناسبة، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى دشنت عهدًا جديدًا في مسار التضامن الأفريقي وتعزيز العمل المشترك بين دول القارة.وفي هذا السياق قالت النائبة أنيسة حسونة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن 25 مايو يعد يوما هاما، يُذكر دول القارة الأفريقية بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، مشيرة إلى أنه يلقي الكثير من المسئوليات علي دول القارة السمراء لمراجعة ما تحقق كل عام من أجل تحقيق التكامل بينها.وأكدت أنيسة حسونة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن كلمة الرئيس السيسي تأتي في سياق رئاسة مصر هذا العام للإتحاد الأفريقي، موضحة أهمية دعم العلاقات بين الدول الأفريقية وبين مصر، فضلا عن تشجيع الإعلام للاهتمام بمثل هذه المناسبات لما لها من إيجابيات عديدة.ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لتحقيق أهداف الدول الأفريقية المشتركة، من زيادة في التبادل التجاري والتكنولوجي وزيادة الإستثمارات والمشاريع الكبيرة وتمكين الشباب والاعتماد عليهم.من جانبه قال النائب عمرو غلاب عضو مجلس النواب، إن الاحتفال بيوم أفريقيا يعيد إلى الأذهان الدور التاريخى الذى لعبته مصر لدعم حركات التحرر داخل القارة السمراء ومساعدة الشعوب الأفريقية فى الحصول على حقها فى الاستقلال منذ منتصف القرن الماضي.وأكد غلاب أن مصر اليوم فى عهد الرئيس السيسى تستعيد دورها الريادى فى أفريقيا من خلال رئاسة منظمة الاتحاد الأفريقي ومد جسور التعاون المشترك مع كافة دول القارة بعد سنوات من الإهمال والجفاء.وأوضح عضو البرلمان أن كلمة الرئيس السيسى اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا تناولت أهم النقاط التى يمكن من خلالها دعم وتطوير قدرات دول القارة وشعوبها لاسيما عندما تناول دور القطاع الخاص والاستثمار فى العنصر البشرى من أبناء القارة، مطالبا دول القارة بالنظر للمقترحات التى قدمها الرئيس السيسى اليوم بعين الاهتمام والتقدير لما تتضمنه من نقلة نوعية هامة لدول القارة.فيما قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تعد أهم الدول المشاركة بيوم أفريقيا الذي يقام يوم 25 مايو من كل عام، موضحا دور مصر الكبير في دعم حركات التحرر الافريقية سابقا، ومساعدة الزعيم جمال عبد الناصر لهم وتوفير كافة التدعيمات حتى ينالوا حريتهم والتخلص من الإستعمار الذي حاول بكافة الطرق نهب ثروات هذه القارة.وأشار السيد لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الاحتفال الذي يقام كل عام، هذه المرة مختلف عن الذي سبقه، مؤكدا أنه تم إعادة العلاقات مرة أخرى مع القارة السمراء بعد قطيعة استمرت فترة من الزمن، والتي كان لها تأثير سلبي علي مختلف المجالات سواء سياسية أو اقتصادية وغيرها.وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، علي العودة القوية لكثير من الدول الأفريقية، موضحا أهمية إستغلال الأفارقة ثرواتهم بنفسهم والاستفادة منها من خلال سواعد ابنائها، قائلا: يجب أن تكون ثروات أفريقيا للأفارقة أنفسهم، وليس للمستعمرين والمستغلين" .