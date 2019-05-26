اخبار النادي الاهلي السبت 25-5-2019



وافق مسئولو النادي الأهلي على رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد التراجع الكبير في مستواه...



انقسام في الأهلي بسبب صفقة المقاولون العرب وافق مسئولو النادي الأهلي على رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد التراجع الكبير في مستواه... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا انقسام في الأهلي بسبب صفقة المقاولون العرب



يدرس مسئولو النادى الأهلى حاليا فكرة التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة...



تعرف على تفاصيل إصابة أحمد الشيخ يدرس مسئولو النادى الأهلى حاليا فكرة التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا تعرف على تفاصيل إصابة أحمد الشيخ



أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أحمد الشيخ يعاني من الإصابة بجزع في أنكل القدم...



تعرف على أول رد فعل لمارتن لاسارتي بعد قرارات مجلس الأهلي أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أحمد الشيخ يعاني من الإصابة بجزع في أنكل القدم... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا تعرف على أول رد فعل لمارتن لاسارتي بعد قرارات مجلس الأهلي



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة... يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا



الأهلي يعلن جاهزية علي لطفي لمباريات الدوري



أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن علي لطفي حارس مرمي الفريق تعافي من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة...



الأهلي يستقر على الهيكل الرئيسي لقائمة الأهلي.. تعرف على الخريطة الكاملة للفريق في الموسم المقبل أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن علي لطفي حارس مرمي الفريق تعافي من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا الأهلي يستقر على الهيكل الرئيسي لقائمة الأهلي.. تعرف على الخريطة الكاملة للفريق في الموسم المقبل



استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الهيكل الرئيسي لقائمة الموسم الجديد بعد عدد من الاجتماعات التي عقدها سيد عبدالحفيظ مدير الكره مع مارتن لاسارتي..



أبرزها الانسحاب.. الأهلي يخطر اتحاد الكرة رسميا بـ 5 قرارات نارية حول مؤجلات الدورى استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الهيكل الرئيسي لقائمة الموسم الجديد بعد عدد من الاجتماعات التي عقدها سيد عبدالحفيظ مدير الكره مع مارتن لاسارتي.. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا أبرزها الانسحاب.. الأهلي يخطر اتحاد الكرة رسميا بـ 5 قرارات نارية حول مؤجلات الدورى



أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا ظهر اليوم، السبت، إلى اتحاد كرة القدم تخطره فيه بقرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الطارئ أمس، الجمعة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب.. أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا ظهر اليوم، السبت، إلى اتحاد كرة القدم تخطره فيه بقرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الطارئ أمس، الجمعة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب.. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا

نشر صدى البلد على مدار امس السبت 25-5-2019 عددا من الأخبار الهامة المتعلقة بأخبار النادي الأهلي والتي كان من ابرزها اخطار اتحاد الكرة المصري بقرارات اجتماع مجلس الإدارةعرض مغرٍ.. الأهلي يوافق على رحيل وليد أزارو