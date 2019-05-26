ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حمادة عبد اللطيف: الزمالك يحتاج لهدف مبكر.. وسأتواجد في المدرجات بعد غياب 25 سنة

الأحد 26/مايو/2019 - 04:09 ص
صدى البلد
نور عادل
قال حمادة عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، إنه لابد أن يحرز الزمالك هدفا مبكرا في مرمى نهضة بركان، في نهائي الكونفدرالية.

وأضاف عبد اللطيف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سأتواجد في مدرجات برج العرب بعد غياب 25 سنة عن الملاعب".

وتابع : مهارات لاعبي الزمالك ستكون فارقة أمام نهضة بركان.

وأردف: يجب أن يخطط الزمالك لإحراز هدف مبكر وعدم التسرع في إنهاء الهجمات. 

وأتم: التركيز سلاح لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان، 11 لاعبا زملكاويا مسئوليتهم إسعاد 40 مليون مشجع وهذه مسئولية كبيرة.

ترشيحاتنا

بعد 13 سنة من خناقة حسن شحاته وميدو.. شوبير يكشف سرا جديدا عنها

مبعرفش أمثل.. سوزان نجم الدين: أنا راقصة باليه ودخلت المجال بالصدفة.. فيديو

نهائي الكونفدرالية .. موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

بعد المخالفات والإساءات.. وقف برنامج بسمة وهبة عقب حلقة ماجد المصري في شيخ الحارة

افتكروه سوبيا.. أم وتوءمها يتناولون مبيدا حشريا على الإفطار فى البحيرة

شاهد.. استاد القاهرة في أبهى صوره قبل انطلاق أمم إفريقيا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور

فطسته فى الميه.. مأساة طفل شرم الشيخ..ابوه كان عايز يكتبه باسم مراته التانية وامه قتلته .. صور