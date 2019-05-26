حمادة عبد اللطيف: الزمالك يحتاج لهدف مبكر.. وسأتواجد في المدرجات بعد غياب 25 سنة

قال حمادة عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، إنه لابد أن يحرز الزمالك هدفا مبكرا في مرمى نهضة بركان، في نهائي الكونفدرالية.



وأضاف عبد اللطيف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سأتواجد في مدرجات برج العرب بعد غياب 25 سنة عن الملاعب".



وتابع : مهارات لاعبي الزمالك ستكون فارقة أمام نهضة بركان.



وأردف: يجب أن يخطط الزمالك لإحراز هدف مبكر وعدم التسرع في إنهاء الهجمات.



وأتم: التركيز سلاح لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان، 11 لاعبا زملكاويا مسئوليتهم إسعاد 40 مليون مشجع وهذه مسئولية كبيرة.