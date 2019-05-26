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أخبار العالم

الإيرانيون يعبرون عن ضيقهم.. طهران مشغولة عن تهديدات واشنطن بملاحقة ممارسي اليوجا

الأحد 26/مايو/2019 - 01:55 ص
اليوجا
اليوجا
أحمد سيف الدين
ألقت قوات الشرطة الإيرانية، القبض، أمس، على 30 شخصا خلال ممارستهم تمارين اليوجا بسبب ممارستها في قاعة مختلطة للرجال والنساء.

ووفقا لما نشرته، مواقع إيرانية محلية، تمت تلك الواقعة في شمال إيران، وأثارت ردود فعل شديدة في مواقع التواصل الإجتماعي.

أودعت السلطات الأمنية في طهران أن مدرب اليوجا الخاص بتلك القاعة لم يكن يحمل رخصة تؤهله لممارسة النشاط المذكور، وأضاف الدعي العام الإيراني أن القبض على هؤلاء الرياضيين جاي لإرتدائهم ملابس غير محتشمة ويتصرفون بطريقة غير لائقة خلال التدريب.

وبحسب ما ذكرت وكالة تسنيم الفارسية، لم يوضح مكتب المدعي العام نوعية الملابس ولا ماهية التصرفات غير اللائقة التي إرتكبها هؤلاء الممارسون.

جدير بالذكر أن إيران التي تصنف نفسها جمهورية إسلامية وتطبق قوانين مستندة للشريعة التي يفرضها عليهم الملالي تمنع الاختلاط بين الرجال والنساء في النشاطات الرياضية.

واثار القرار ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث عبر العديد عن غضبهم من الممارسات القمعية للنظام الإيراني الذي يخشي حتي من كلمة يوجا.

وسخر أحد الرواد من صب إهتمام السلطات الإيرانية على ممارسي اليوجا وغض الطرف عن التهديدات الإمريكية التي تلوح في الأفق.

ليست هذه هي المرة الأولي التي تضيق فيها السلطات الإيرانية على المواطنين عن طريق ممارسة المنع والحظر والإحتجاز لكل من يمارس نشاطا لا تراه السلطات موافقا للشريعة الإسلامية من وجهة نظرهم، حيث تمنع طهران موقع تويتر، وتفرض مراقبة صارمة على موقع إنستجرام وتقوم بحذف العديد من الحسابات لفنانين ولشباب يتجمعون لممارسة هواياتهم.

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