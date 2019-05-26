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فن

لما زالزال ياخد الـ300 متر بتوعه.. ماجد المصرى: هذا شرط استئناف الأهلي لمباريات الدوري

الأحد 26/مايو/2019 - 01:56 ص
ماجد المصرى
ماجد المصرى
محمد بدران
علّق الفنان ماجد المصرى على البيان الذي أصدره مؤخرا مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بطريقة ساخرة.

ونشر "المصرى" عبر حسابه على "إنستجرام" صورة للفنان محمد رمضان من مسلسل زلزال، وعلق قائلًا: "بيان النادى الاهلى مش هنلعب الدورى غير لما زالزال ياخد ال300 متر بتوعه".

كان مجلس إدارة الأهلي أصدر بيانًا رسميًا في الساعات الأولى من صباح السبت، هدد فيه مجلس القلعة الحمراء بعدم استكمال الدوري إذا تم استئناف المسابقة بعد كأس الأمم الأفريقية
لما زالزال ياخد الـ300 متر بتوعه.. ماجد المصرى: هذا شرط استئناف الأهلي لمباريات الدوري

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