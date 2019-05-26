جورج قرداحي يسلم 100 ألف جنيه لـ فادية صابر بحي الأسمرات

استهل الإعلامي الكبير جورج قرداحي، تقديم برنامج "اسم من مصر"، المذاع عبر قنوات "on e"، والحياة ، و"cbc" ،و"dmc"، بمقولة الإمام على بن أبى طالب عن الصيام، وتابع:"قال الإمام على كرم الله وجهه صيام القلب خيرًا من صيام اللسان وصيام اللسان خيرًا من صيام البطن".



واستعرض مقدم البرنامج رحلته إلى حى الأسمرات بضواحى القاهرة، من أجل لقاء السيدة فادية صابر عبد الله الفائزة بحلقة أمس الجمعة، والتى كان بطلها الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وتسليمها 100 ألف جنيه قيمة الجائزة.



والتقى جورج قرداحى بالفائزة وزوجها عبد الله السيد وأطفالهما، حيث أكد الزوج أنه أجرى عدة عمليات جراحية جعلته غير قادر على الحركة والعمل، وتابع:"أنا على باب الله والناس بتساعدنى والحمد الله".



وكان جورج قرداحى، قد استعرض أمس الجمعة، أبرز إنجازات بطل حلقة الليلة ، مشيرًا إلى أن ضيف الليلة وُلد فى الحادى عشر من أبريل عام 1938 بمحافظة قنا، وترعرع فى صعيد مصر، وتعرّف على تراث المنطقة وثقافتها، واستمع إلى أشعار السيرة الهلالية وأغانيها التى كان أهل الصعيد يتغنون بها وتأثر بذلك كثيرًا.



وأضاف: "تلقى تعليمه الابتدائى والثانوى فى مدارس قنا، ثم انتقل إلى القاهرة مع بداية حياته الجامعية، فدرس فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، عاش فى فترة شهدت أثنائها الساحة الأدبية بروز عدد كبير من شعراء العامية المصرية، وفى مقدمتهم فؤاد حداد والذى يعتبره البعض أبو العامية المصرية، وأحمد فؤاد نجم وغيرهم".



وتابع: "أول ديوان شعر له كان باسم الأرض والعيال، الذى صدرت طبعته الأولى عام 1964 وبعده بعامين اعتقل بتهمة الانضمام إلى أحد التنظيمات الشيوعية وسُجن نحو 4 شهور تقريبًا، وفى عام 1967 أصدر ديوانه الثانى، الزحمة، وخلال السبعينيات أكمل مسيرة إبداعه الشعرى، فألف عدة دواوين شعرية، وفى الثمانينيات حقق أشهر إنجازاته عندما تمّكن من إصدار السيرة الهلالية فى خمسة أجزاء وفيها جمع قصائد شعراء الصعيد وقصصهم عن بنى هلال".

