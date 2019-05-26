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ثقافة

بعد مشهد هوجان.. خبير: ترويج الدراما لـ تجارة الآثار عيب

الأحد 26/مايو/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
قال د.محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة، مساعد وزير الآثار السابق، إن مصر دولة عظمى أثريا وحضاريًا، وأثارها أثمن ما تمتلكه من ثروات، ولا تنافسها فى ذلك أي دولة فى العالم من حيث الكم والكيف والتنوع والثراء، والتمثيل لكل الحقب والعصور التاريخية التى مرت بها منذ ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحاضر .

جاء ذلك تعليقا منه علي مشهد في مسلسل "هوجان" يجمع بين محمد إمام، مع شيخ المسجد، والذي قال فيه بطل المسلسل إن تجارة الآثار حلال وأباحها أئمة المذاهب الأربعة حتى وإن كان القانون يجرمها.

وقال عبد اللطيف لـ صدى البلد: "عيب جدا أن يكون هذا الكلام فى الدراما المصرية، وعيب أيضا الترويج لمثل هذا الكلام الذى يزيد من حمى التنقيب عن الآثار غير الشرعية، والتي أصبحت منتشرة نتيجة مثل بعض هذه الفتاوى أو ما تروجه بعض الأعمال السينمائية والدراما".

وأضاف: حرام والله نهدر مجهود الأثريين خاصة وأجهزة الدولة عامة فى محاربة هذا التخلف وتهريب الآثار أو الحفر الخلسة والتنقيب عنها بدون ترخيص رسمي من الدولة، ولا بد من حذف تلك المشاهد التى تهدم مجهودات سنين للوعى الأثري، والحفاظ على آثار مصر وهويتها.

وتابع: "آثار وتراث هذه الأمة، هو شرفها وعرضها وماضيها وحاضرها ومستقبلها، وتركها لنا الأجداد لنفتخر بها ونحافظ عليها للأجيال القادمة، وهي مسئولية الجميع تنفيذيين ومواطنين".

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