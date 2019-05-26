هل ارتدت ياسمين عبد العزيز الحجاب؟

ارتدت الفنانة ياسمين عبد العزيز الحجاب فى كواليس مسلسل لآخر نفس، ونشرت ياسمين عبر صفحتها على إنستجرام صورة لها وهى ترتدي الحجاب وملابس سوداء اللون.



ويشارك ياسمين بطولة المسلسل فتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز وثراء جبيل وهند عبدالحليم ومراد مكرم وهبة عبد الغني.



العمل من تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي.​



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، حيث تتعرض المهندسة "سلمى أبو الفضل" لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة "حازم غنيم"، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.