الحلقة 20 من مملكة الغجر تتصدر تريند مشاهدات يوتيوب

حققت الحلقة ال20 من مسلسل "مملكة الغجر"، المركز السادس في تريند المشاهدات علي موقع يوتيوب في العالم العربي في "التوب 50".



يذكر أن العالم العربي يشهد هذا العام إنتاج حوالي ٢٣٥ مسلسلا في رمضان ٢٠١٩، نصيب مصر منها تقريبا ١٨مسلسلا يتم عرضها حاليا، وهو أقل الأعوام إنتاجا خلال العشرين سنة الأخيرة.



وعلى الجانب الآخر، يواصل المخرج عبد العزيز حشاد، عملية المونتاج النهائية للحلقات الأخيرة من المسلسل لعرضها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما انتهى منذ أيام من تصوير العمل كاملا.



يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.