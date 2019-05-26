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برلمان

بشرى للمقبلين على الزواج.. برلماني يوضح أسباب تراجع أسعار الذهب في المحلات

الأحد 26/مايو/2019 - 10:00 ص
ذهب
ذهب
حسن رضوان
أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن السبب الأساسي في انخفاض أسعار الذهب في مصر هو تراجع أسعار العملة الخضراء.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الذهب هو ملاذ آمن وتراجعه مؤشر قوي على أن الاقتصاد العالمي في حالة ركود، لافتًا إلى أن هذه الحالة لن تدوم طويلًا وسيرجع سعر الذهب كما كان في السابق، وإلى أن يرجع مرة أخري، يستفيد المواطن من هذا الانخفاض بالمتابعة في عملية الشراء.

وطالب البرلماني، الحكومة بضرورة الرقابة القوية على الأسواق لخفض الأسعار والقضاء على جشع التجار، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد تراجعا كبيرا في أسعار جميع السلع ولا بد من رقابة قوية على الأسواق لضمان ذلك.

جدير بالذكر أن انخفاض أسعار الذهب فى محلات الصاغة وصل إلى 3 جنيهات خلال نهاية تعاملات أمس السبت 25 مايو 2019؛ ليلحق بركب الهبوط والتراجع الذى أصاب الدولار الأمريكي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 602 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 518 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 690 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 4816 جنيها والسعر العالمي 1277 دولارا للأوقية.

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