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حوادث

اليوم.. الحكم في وقف إلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بـ قصر العيني

الأحد 26/مايو/2019 - 03:00 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،اليوم، الدعوى المقامة من العاملين بمستشفى قصر العيني، التي يطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 12486 لسنة 71 قضائية، وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة.

قالت الدعوى إن رئيس جامعة القاهرة أصدر قرارًا يوم 1 يناير 2016 بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني، ما يهدد حياة العاملين بسبب عدم قدرتهم على التكلفة العلاجية.

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