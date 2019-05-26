اليوم.. محاكمة خاطف الطائرة المصرية إلى قبرص

تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، محاكمة خاطف الطائرة المصرية بمطار برج العرب، والتوجه بها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا.



تعود وقائع القضية إلى 29 مارس 2016، حينما هدد المتهم سيف الدين مصطفى إمام، أحد ركاب الرحلة 181 مصر للطيران، والتي كان مقررا لها الإقلاع من مطار برج العرب متوجهةً إلى مطار القاهرة، بتفجير حزام ناسف، وأرغم طاقم الطائرة على تحويل مسارها إلى لارنكا في جزيرة قبرص، وتم القبض عليه في المطار القبرصي.



ووجهت النيابة للمتهم، تهم الاستيلاء بالتهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيل سيرها عمدًا، وخطفه واحتجازه وحبس ركابها وأفراد طاقمها، تحقيقًا لغرض إرهابي.

