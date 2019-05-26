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حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى وقف برنامج رامز في الشلال

الأحد 26/مايو/2019 - 07:01 ص
برنامج رامز فى الشلال
برنامج رامز فى الشلال
محمد زهير - عمرو خليفة
تنطق اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من ضياء الدين الجارحي المحامي، المطالبة بوقف بث وإذاعة برنامج رامز جلال المذاع خلال شهر رمضان بالحكم.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 43414 لسنة 73 قضائية كل من رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته، وشيخ الأزهر بصفته، والفنان رامز جلال مقدم البرنامج، وجون ريتشارد بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة إن بي سي منطقة حرة.

ذكرت الدعوى أن العقيدة والدين لا يجوز الاستهزاء بهما لاعتبار ذلك دعوة للفتنة في بلد على رأسها الأزهر الشريف، فالاستمرار في إذاعة برنامج رامز جلال يعد خللا إعلاميا، وليس عملا إبداعيا على الإطلاق، كما يعتبر إذاعته تضليلا إعلاميا واستهزاءً بالأديان وهو ما يعاقب عليه القانون لكونه يتعارض مع القيم والمبادئ.

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