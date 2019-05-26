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حوادث

في اقتحام الحدود الشرقية.. محاكمة المعزول مرسي و28 آخرين اليوم

الأحد 26/مايو/2019 - 08:01 ص
المعزول مرسي
المعزول مرسي
أحمد مهدي - اسلام مقلد
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" مرافعة الدفاع عن المتهمين.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

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