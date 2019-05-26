دمر 16 آلية للمليشيات.. الجيش الوطني الليبي يتقدم في معركة تحرير طرابلس

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرًا مصورًا يرصد تقدم الجيش الليبي في عدة مناطق جنوب وشرقي العاصمة طرابلس.



وتقدمت القوات المسلحة الليبية، خلال 72 ساعة الأخيرة، في عدة مناطق جنوب وشرقي العاصمة طرابلس، وكذلك سيطرتهم على منطقة الأحياء البرية بالكامل.



واستطاعت قوات الجيش الليبي تدمير 16 آلية للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس باستخدام الأسلحة الذكية للقوات البرية، وعددا كبيرا دمر بقوة سلاح الجو وغنم 3 آليات وخسائر بالجملة في صفوف المليشيات المسلحة، خلال 72 ساعة الأخيرة.



وشن سلاح الجو التابع للجيش الليبي غارات جوية مكثفة على معسكرات تابعة للميليشيات المسلحة في منطقة خلة الفرجان بضواحي العاصمة طرابلس، ومن المتوقع أن يتواصل القصف.