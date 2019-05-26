إزالة أعمال بناء مخالف بميت مرجا في الدقهلية

أزالت رئاسة مركز ومدينة الجمالية، التابعة لمحافظة الدقهلية، الشدة الخشبية لأعمال البناء التي كانت تجري على قطعة أرض زراعية بالمخالفة للقانون.



كان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد شدد مرارا على ضرورة إزالة أي مخالفات بناء من المهد دون انتظار على أن يتم إزالة الأعمال كاملة، وفور علم مجلس ومدينة الجمالية لواقعة التعدي بالبناء تم التنسيق مع مركز شرطة الجمالية، وتوجهت الحملة لموقع البناء وقامت بازالة كافة الأعمال ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة.



ومن جانبه قال المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة الجمالية ان الأعمال التي كانت جارية عبارة عن شدة خشبية لعمل سمل خرسانى على قطعة أرض زراعية خارج الحيز العمراني بعزبة الأقطم التابعة لقرية ميت مرجا وتمت إزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف وتحرير محضر بالواقعة بالتنسيق بين الوحدة المحلية والزراعة والشرطة ، وأضاف أن الموقع تحت المتابعة لمنع المخالف من معاودة البناء.