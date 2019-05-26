البصل المصري يعود لـ السعودية.. نقيب الزراعيين: قرار رفع الحظر يدل على متانة العلاقات بين الدولتين.. واتحاد الفلاحين: يشجع الفلاحين على التوسع في زراعته

نقيب الزراعيين: رفع الحظر عن استيراد البصل المصري يدل على متانة العلاقات بين مصر والسعودية

نقيب الفلاحين: السعودية أكبر سوق للصادرات المصرية

اتحاد الفلاحين: رفع الحظر عن البصل المصري يشجع الفلاحين على التوسع في زراعته

قررت المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن البصل المصري، الذي يتم تصديره، بعد مفاوضات متميزة قام بها الحجر الزراعي مع نظيره السعودي، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الشقيقين.. صدى البلد استطلعت آراء عدد من قيادات نقابة الزراعيين والفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين إن قيام السعودية برفع الحظر عن استيراد البصل المصري يدل على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.وأضاف خليفة لـ صدى البلد، أن مصر تصدر سنويا ما يقرب من 400 ألف طن معظمها إلى دول الخليج، ورفع الحظر عن البصل المصري سوف يعطى انتعاشة للسوق المصرية في الخليج.من جانبه، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع الصادرات المصرية ﻷكثر من 3 ملايين طن ورفع الحظر عن استيراد البصل المصري، نجاح يحسب لوزارة الزراعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة حسنت صورة الصادرات المصرية.وأضاف "أبو صدام"، لـ"صدى البلد"، أن السعودية تعد أكبر سوق للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن رفع الحظر عن البصل المصري يضيف عائدًا اقتصاديًا كبيرًا للمزارعين ويزيد من الدخل القومي للدولة.وتابع نقيب عام الفلاحين، أنه نتمنى أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الصادرات المصرية لعدد من المحاصيل كالخضروات والفواكه.بينما أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن وزارة الزراعة بذلت مجهودات كبيرة من أجل رفع الحظر السعودي عن استيراد البصل المصرى وهى خطوات كبيرة.وأضاف فرج لـ صدى البلد أن تلك الخطوة سوف تعطي عائدا كبيرا للفلاحين، وتشجع على التوسع في زراعة البصل.وتابع رئيس اتحاد الفلاحين أنه يجب ان يتم التوسع في الصادرات الأخرى وفتح أسواق جديدة ليعود بالخير على الزراعة المصرية.