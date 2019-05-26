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برلمان

حسب العرض والطلب.. عضو اقتصادية البرلمان: الدولار سيستمر في التراجع

الأحد 26/مايو/2019 - 11:00 ص
ذهب
ذهب
حسن رضوان
قال عاطف محمد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن انخفاض سعر الذهب يرجع إلى عملية العرض والطلب، مؤكدًا أن الانخفاض سيستمر باستمرار تراجع الدولار.

وأضاف "محمد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تراجع العملة الخضراء سيؤدي لانخفاض أسعار جميع السلع في الأسواق سواء كانت سيارات أو هواتف أو غير ذلك، مما سيعود بالنفع على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.

ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الخبراء الاقتصاديين الأجانب، أكدوا أن الجنيه المصري سيتصاعد خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى ضرورة شرائه وذلك بسبب قوة نهج السياسة الاقتصادية في مصر التي قامت بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز وتصدير الكهرباء إلى الخارج.

جدير بالذكر أن انخفاض أسعار الذهب فى محلات الصاغة بقيمة 3 جنيهات خلال نهاية تعاملات يوم، السبت 25 مايو 2019؛ ليلحق بركب الهبوط والتراجع الذى أصاب الدولار الأمريكي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 602 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 518 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 690 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 4816 جنيها والسعر العالمي 1277 دولارا للأوقية.

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