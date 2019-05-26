الداخلية تواصل ضرباتها الاستباقية.. ضبط 523 متهما وبحوزتهم 13 قطعة سلاح نارى.. و22 قضية اتجار بالمواد المخدرة.. وتنفيذ 3 آلاف حكم قضائي

حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة والسحر والجمال

ضبط أسلحة نارية ومخدرات وقضايا متنوعة وتنفيذ أحكام قضائية

وجهت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية، بحملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.أسفرت جهود الحملة فى مجال الأمن العام، عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ) ، ( السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية ) ضُبط خلالها (523 متهم) وبحوزتهم (13) قطعة سلاح نارى (2 بندقية آلية ، 2 بندقية خرطوش ، 9 فرد محلى)، و (22) قضية إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (19,675 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 370 جرام لمخدر الحشيش – 1,295 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 9 قرص مخدر)، و تنفيذ (3950) حكم قضائى متنوع، و تأمين تنفيذ (37) قرار إزالة، و ضبط (852) قضية متنوعة أخرى.كما تم ضبط (783) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (81 بندقية آلية – 143 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة"– 53 طبنجة – 506 فرد محلى الصنع – 2213 طلقة مختلفة الأعيرة – 1398 قطعة سلاح أبيض) .و فى سياق متصل، تم تنفيذ (428477) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى (1678) حكم جناية، (151755) حكم حبس، و (221263) حكم غرامة، و (53781) حكم مخالفة، كما تم ضبط (14) تشكيل عصابى ضموا (37) متهم، إرتكبوا (49) حادث سرقة متنوع، وضبط (195) قضية أحداث، و ضبط (8911) قضية مرافق عامة، و ضبط (10) سيارات مُبلغ بسرقتها، و كشف غموض (47) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (68) متهم، و تأمين تنفيذ (798) قرار إزالة لحالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف، وضبط (226480) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (35548) مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، (244) قيادة تحت تأثير مخدر.فيما تم ضبط (75) قضية إسطوانات بوتاجاز.. بمضبوطات بلغت (1110 إسطوانة بوتاجاز)، و ضبط (22) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (569969 لتر)، و ضبط (6700) قضية فى مجال الإستيلاء على السلع التموينية المدعمة ، ومخالفات المخابز ، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.. بمضبوطات وزنت (700,215 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "350" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت "157,637" طن ، وكذا "129" قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "22,606 " طن ) .وفى ذات السياق تم ضبط (69512) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفات شروط التعاقد (42,741,331) جنيه، و ضبط (1045) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (137) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (201) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (10) سيارات لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى ، (42) قضية فى مجال الجمارك ، وضبط (185) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (133) حالة تحرى مدين ولجان فحص، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (736,000,025) مليون جنيه وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.. وقد تم التصالح فى (170) قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (815,348) ثمانمائة وخمسة عشر ألفًا وثلاثمائة ثمانية وأربعون جنيهًا .فيما أسفرت جهود الحملة عن ضبط (19) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "تحويل أموال وقضايا سوق مال - إختلاس مال عام وتربح - إحتيال مصرفى - غسل أموال – كسب غير مشروع – رشوة وإستغلال نفوذ مزعوم ".. بقيمة بلغت (63,462,479) "ثلاثة وستون مليون وأربعمائة وإثنان وستون ألف وأربعمائة تسعة وسبعون جنيه مصرى" ، (2,625,000) "إثنان مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف عملات أجنبية مختلفة"، و ضبط (1915) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات - حيازة أسلحة نارية وبيضاء – تسول - مسجلين خطر - حيازة مخدرات) بالإضافة إلى (6) تشكيلات عصابية ، ضمت (14) متهم إرتكبوا (6) وقائع "نشل – سرقة مهمات مصلحية"، و ضبط (329) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.كما تم ضبط (728) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة) ، (605) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث (إلقاء مخلفات – محمية طبيعية – تلوث هوائى - تعديات) ، (300) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، (278) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (31) فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين تنفيذ قرارات إزالة (1029) حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين (770) لنش وباخرة سياحية.وفى سياق متصل تم ضبط (855) قضية اتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها (925) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (157,857كيلو جرام)،و كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 109,733 كيلو جرام، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (361 جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,565 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت (835 جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (6,940 كيلو جرام)، و عدد (41,185) قرص مخدر مختلف الأنواع، و ضبط (33) قضية تهريب، (761) قضية متنوعة فى مجالات تهريب البضائع، جرائم جنائية متعددة بقطاع أمن الموانى، و ضبط (1768) قضية ومخالفة فى مجال (الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية).تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.