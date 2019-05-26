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محافظات

منافسات للكرة النسائية بالدورة الرمضانية في أسوان.. صور

الأحد 26/مايو/2019 - 04:36 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نظم نادى أسوان الرياضى فعاليات الدورة الرمضانية لفريق كرة القدم النسائية، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك .

ويشارك فى هذه الدورة 45 لاعبة من مختلف الفئات العمرية تتنافس كل فرقة فيها على حصد المركز الأول فى الدورة الرمضانية التى تقام سنويًا .

وتم تشكيل عدة فرق من اللاعبات التى يترواح أعمارهم من 12 عامًا إلى 25 عامًا للمنافسة فى مسابقة الدورة الرمضانية .

ويأتى تنظيم هذه الدورة الرمضانية لبث الحماس والمنافسة من أجل مواصلة مشاركتهم فى بطولة الدورى لكرة القدم النسائية وإحراز نتائج إيجابية خلال البطولة ، خاصة أن الفريق تمكن من الوصول إلى المركز الثانى فى بطولة الدورى التىالتى تقام بين بقية المحافظات الأخرى .
منافسات للكرة النسائية بالدورة الرمضانية في أسوان.. صور
منافسات للكرة النسائية بالدورة الرمضانية في أسوان.. صور
منافسات للكرة النسائية بالدورة الرمضانية في أسوان.. صور

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