منافسات للكرة النسائية بالدورة الرمضانية في أسوان.. صور

نظم نادى أسوان الرياضى فعاليات الدورة الرمضانية لفريق كرة القدم النسائية، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك .



ويشارك فى هذه الدورة 45 لاعبة من مختلف الفئات العمرية تتنافس كل فرقة فيها على حصد المركز الأول فى الدورة الرمضانية التى تقام سنويًا .



وتم تشكيل عدة فرق من اللاعبات التى يترواح أعمارهم من 12 عامًا إلى 25 عامًا للمنافسة فى مسابقة الدورة الرمضانية .



ويأتى تنظيم هذه الدورة الرمضانية لبث الحماس والمنافسة من أجل مواصلة مشاركتهم فى بطولة الدورى لكرة القدم النسائية وإحراز نتائج إيجابية خلال البطولة ، خاصة أن الفريق تمكن من الوصول إلى المركز الثانى فى بطولة الدورى التىالتى تقام بين بقية المحافظات الأخرى .