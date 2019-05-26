مسلسل طاقة حظ الحلقة 20 .. مصطفى خاطر يعمل في تجارة السلاح

شهدت الحلقة 20 من مسلسل طلقة حظ تطور جديد في الأحداث حيث يحاول المحامي إقناع "عبد الصبور" بالعمل في تجارة السلاح والآثار، وهدده بأن انسحابه يمثل خطرا كبيرا على حياته.



وطلب "عبد الصبور" من المحامي أن يصطحب أطفاله إلي فيلا، ووافق المحامي علي طلبه، وأثناء جلوسه مع بناته، تفاجأ بوجود "نرمين" وتقول له إن لديه طفل.



وتنتهي الحلقة، بخطف عبد الصبور من فيلته، وعنما يفتح عينه يجد نفسه أمام الفنان أحمد ماهر، ومن المفترض أن يشهد مسلسل طلقة حظ الحلقة 20 أكثر كوميدية.



"طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة.